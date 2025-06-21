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Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы - РИА Новости, 21.06.2025
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19:02 21.06.2025 (обновлено: 23:19 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/iran-2024532577.html
Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы
Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы - РИА Новости, 21.06.2025
Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы
Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее "обнуления", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T19:02:00+03:00
2025-06-21T23:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее "обнуления", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном."Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах, а в случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ", — сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
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в мире, тегеран (город), иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие
В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие
Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы

Пезешкиан заявил, что готов гарантировать мирный характер ядерной программы

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее "обнуления", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«
"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах, а в случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ", — сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
Вчера, 08:00
  • Иранские власти, исходя из фетвы верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявляли, что никогда не собирались и не собираются производить ядерное оружие.
  • Иран никогда не откажется от своих законных прав на мирную ядерную деятельность.
  • Тегеран готов выстраивать доверие и приветствует любой диалог и переговоры.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о не менее чем 430 погибших мирных жителях и 3,2 тысячи пострадавших.
  • В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
  • Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
  • Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
20 июня, 08:00
 
В миреТегеран (город)ИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
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