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Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы

Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы - РИА Новости, 21.06.2025

Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы

Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее "обнуления", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:02:00+03:00

2025-06-21T19:02:00+03:00

2025-06-21T23:19:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее "обнуления", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном."Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах, а в случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ", — сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

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в мире, тегеран (город), иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие