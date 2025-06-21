Президент Ирана выступил против обнуления ядерной программы

Пезешкиан заявил, что готов гарантировать мирный характер ядерной программы
- Иранские власти, исходя из фетвы верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявляли, что никогда не собирались и не собираются производить ядерное оружие.
- Иран никогда не откажется от своих законных прав на мирную ядерную деятельность.
- Тегеран готов выстраивать доверие и приветствует любой диалог и переговоры.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о не менее чем 430 погибших мирных жителях и 3,2 тысячи пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
- Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.