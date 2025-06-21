Иран сменил тактику в противостоянии с Израилем, сообщили СМИ
CNN: изменение тактики стало причиной сокращения ракетных запусков по Израилю
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Иран решил изменить военную тактику, сократив количество выпускаемых в сторону Израиля ракет, передает телеканал CNN.
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20 июня, 11:59
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал CNN.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным Минздрава Ирана, в стране погибло более 400 человек и не менее трех тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибло более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.