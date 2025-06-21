В Иране заявили о гибели более 400 человек из-за израильских атак
Минздрав Ирана: более 400 человек погибли, 3056 пострадали при атаках Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Более 400 человек погибли, 3056 пострадали в результате атак Израиля по Ирану с начала израильской операции, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
"Начался девятый день военной операции израильского режима против земель Кира Великого (древний иранский царь - ред.) и Араша (герой иранского эпоса - ред.). На сегодняшнее утро израильские атаки унесли жизни более 400 иранцев, еще 3056 человек были ранены в результате ракетных атак и взрывов БПЛА", - написал он на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что 54 погибших - женщины и дети, пять человек - медработники. Керманпур подчеркнул, что "большинство жертв и раненых были гражданскими лицами".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.