https://ria.ru/20250621/iran-2024516526.html

В Иране заявили о гибели более 400 человек из-за израильских атак

В Иране заявили о гибели более 400 человек из-за израильских атак - РИА Новости, 21.06.2025

В Иране заявили о гибели более 400 человек из-за израильских атак

Более 400 человек погибли, 3056 пострадали в результате атак Израиля по Ирану с начала израильской операции, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:24:00+03:00

2025-06-21T16:24:00+03:00

2025-06-21T16:47:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Более 400 человек погибли, 3056 пострадали в результате атак Израиля по Ирану с начала израильской операции, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур."Начался девятый день военной операции израильского режима против земель Кира Великого (древний иранский царь - ред.) и Араша (герой иранского эпоса - ред.). На сегодняшнее утро израильские атаки унесли жизни более 400 иранцев, еще 3056 человек были ранены в результате ракетных атак и взрывов БПЛА", - написал он на своей странице в социальной сети X.Он отметил, что 54 погибших - женщины и дети, пять человек - медработники. Керманпур подчеркнул, что "большинство жертв и раненых были гражданскими лицами".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

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https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, крейг мюррей, сша, рафаэль гросси, магатэ