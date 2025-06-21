https://ria.ru/20250621/iran-2024507813.html

Смена власти в Иране не является целью Израиля, заявил глава МИД

Смена власти в Иране не является целью Израиля, заявил глава МИД - РИА Новости, 21.06.2025

Смена власти в Иране не является целью Израиля, заявил глава МИД

Смена власти в Иране пока не является целью Израиля, заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:21:00+03:00

2025-06-21T15:21:00+03:00

2025-06-21T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Смена власти в Иране пока не является целью Израиля, заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар. Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив порталу Ynet, что тот "не может продолжать существовать". Позже президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что Израиль не рассматривает Хаменеи как прямую цель своих ударов и не задается целью сменить власть в стране. "Военно-политический кабинет на сегодняшний день не определил смену режима (в Иране – ред.) в качестве цели в этой войне. По крайней мере, пока нет", - сказал глава МИД в интервью немецкой газете Bild. При этом Саар ушел от ответа на вопрос, является ли целью Израиля Хаменеи. "Мы никогда заранее не говорим о том, что мы будем делать", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи Израилем. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля" Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250616/kreml-2023105952.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html

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