https://ria.ru/20250621/iran-2024474411.html
В Иране заявили о гибели пяти бойцов КСИР в результате израильского удара
В Иране заявили о гибели пяти бойцов КСИР в результате израильского удара - РИА Новости, 21.06.2025
В Иране заявили о гибели пяти бойцов КСИР в результате израильского удара
Пять бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) погибли в результате удара Израиля в провинции Лурестан на западе Ирана,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:53:00+03:00
2025-06-21T11:53:00+03:00
2025-06-21T11:53:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 21 июн – РИА Новости. Пять бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) погибли в результате удара Израиля в провинции Лурестан на западе Ирана, сообщает агентство Tasnim. "Сегодня утром 5 бойцов КСИР погибли в городе Хоррамабад провинции Лурестан в результате атаки Израиля", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране заявили о гибели пяти бойцов КСИР в результате израильского удара
Tasnim: при израильском ударе по западу Ирана погибли пять бойцов КСИР