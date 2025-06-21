Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала ситуацию вокруг Ирана очень опасной - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:44 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/iran-2024473140.html
Захарова назвала ситуацию вокруг Ирана очень опасной
Захарова назвала ситуацию вокруг Ирана очень опасной - РИА Новости, 21.06.2025
Захарова назвала ситуацию вокруг Ирана очень опасной
Ситуация, которая сложилась вокруг Ирана, очень опасна, и Россия проводит переговоры со всеми странами региона по этому вопросу, заявила официальный... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:44:00+03:00
2025-06-21T11:44:00+03:00
пмэф-2025
в мире
иран
израиль
россия
мария захарова
владимир путин
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022970559_0:463:1201:1138_1920x0_80_0_0_f53864a100937b073e0c7b80abb1b41e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Ситуация, которая сложилась вокруг Ирана, очень опасна, и Россия проводит переговоры со всеми странами региона по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия делает все возможное, чтобы не быть модератором, но чтобы внести вклад в деэскалацию между Израилем и Ираном. Потому что ситуация очень опасная с ядерной энергетикой и технологиями. Мы (Россия - ред.) проводим договоры со всеми странами региона, с теми, кто вовлечен в эскалацию, и с другими странами", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. Она отметила, что президент России Владимир Путин проводит переговоры со своими коллегами в регионе и другими государствами. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022970559_0:75:1200:975_1920x0_80_0_0_0c1a37299f37f35a06a8f63ddab985bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ
ПМЭФ-2025, В мире, Иран, Израиль, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Захарова назвала ситуацию вокруг Ирана очень опасной

Захарова назвала ситуацию вокруг ядерных технологий Ирана очень опасной

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Ситуация, которая сложилась вокруг Ирана, очень опасна, и Россия проводит переговоры со всеми странами региона по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия делает все возможное, чтобы не быть модератором, но чтобы внести вклад в деэскалацию между Израилем и Ираном. Потому что ситуация очень опасная с ядерной энергетикой и технологиями. Мы (Россия - ред.) проводим договоры со всеми странами региона, с теми, кто вовлечен в эскалацию, и с другими странами", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
Вчера, 08:00
Она отметила, что президент России Владимир Путин проводит переговоры со своими коллегами в регионе и другими государствами.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Новые цели": ответ Ирана вынудил Израиль сменить приоритеты
17 июня, 08:00
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025В миреИранИзраильРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала