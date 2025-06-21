https://ria.ru/20250621/iran-2024423885.html

В Иране не уверены, что могут доверять США после израильской атаки

В Иране не уверены, что могут доверять США после израильской атаки - РИА Новости, 21.06.2025

В Иране не уверены, что могут доверять США после израильской атаки

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США использовали переговоры с Ираном о ядерной сделке в качестве прикрытия перед ударами Израиля, из-за... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:05:00+03:00

2025-06-21T00:05:00+03:00

2025-06-21T00:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США использовали переговоры с Ираном о ядерной сделке в качестве прикрытия перед ударами Израиля, из-за чего доверие в переговорном процессе было подорвано, сообщает телеканал NBC по итогам интервью. "Он предположил, что Вашингтон, возможно, не был по-настоящему заинтересован в дипломатии и просто использовал переговоры в качестве "прикрытия" для воздушной атаки Израиля на Иран", - говорится в сообщении телеканала. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа должна "продемонстрировать свою решимость пойти на урегулирование путем переговоров". Телеканал подчеркивает, что, по словам Аракчи, Иран не уверен, может ли он доверять Соединенным Штатам в дипломатических переговорах после израильской атаки. "То, что они сделали, на самом деле было предательством дипломатии", - добавил Аракчи.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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