https://ria.ru/20250621/iran--2024484338.html

Источник: Иран запросил спецзаседание СМИД ОИС

Источник: Иран запросил спецзаседание СМИД ОИС - РИА Новости, 21.06.2025

Источник: Иран запросил спецзаседание СМИД ОИС

Иран запросил специальное заседание Совета глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне конфликта с Израилем, оно состоится в закрытом... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:40:00+03:00

2025-06-21T12:40:00+03:00

2025-06-21T12:40:00+03:00

в мире

иран

израиль

стамбул

рафаэль гросси

дональд трамп

крейг мюррей

организация исламского сотрудничества

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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Иран запросил специальное заседание Совета глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне конфликта с Израилем, оно состоится в закрытом режиме в Стамбуле в субботу вечером, сообщил РИА Новости дипломатический источник. В Стамбуле утром в субботу открылась 51-я сессия СМИД ОИС. "Сегодня вечером (21 июня) состоится специальное заседание 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по запросу Ирана. Ожидается, что в закрытом для прессы заседании примут участие все страны-члены ОИС", - сообщил собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля" Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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в мире, иран, израиль, стамбул, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, организация исламского сотрудничества, магатэ