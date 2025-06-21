Гросси рассказал об атаке на цех по производству центрифуг в Исфахане

Глава МАГАТЭ Гросси: в Исфахане нанесен удар по цеху по производству центрифуг
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
- Цех, попавший под удар, производил оборудование, используемое для обогащения урана.
- Объект ранее находился под контролем и проверками МАГАТЭ, в том числе под наблюдением камер агентства.
"Мы хорошо знаем это предприятие. На нем не хранился ядерный материал, поэтому атака на него не повлечет радиологических последствий", — добавил Гросси.
- Удар по Исфахану произошел спустя несколько дней после атак по Тегеранскому научно-исследовательскому центру 18 июня.
- На этом объекте в иранской столице изготавливали и испытывали роторы передовых центрифуг.
- Также неколько дней назад произошел удар по цеху в городе Карадж.
- Там производились другие компоненты для центрифуг.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков..
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и почти трех тысячах пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
- Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.