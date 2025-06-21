https://ria.ru/20250621/grossii-2024519043.html

Гросси рассказал об атаке на цех по производству центрифуг в Исфахане

Гросси рассказал об атаке на цех по производству центрифуг в Исфахане - РИА Новости, 21.06.2025

Гросси рассказал об атаке на цех по производству центрифуг в Исфахане

Израиль нанес удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:49:00+03:00

2025-06-21T16:49:00+03:00

2025-06-21T18:33:00+03:00

исфахан

иран

в мире

дональд трамп

израиль

крейг мюррей

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Израиль нанес удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Цех по производству центрифуг в иранском городе Исфахан был поражен. Это уже третий подобный объект, ставший целью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю", — заявил он, ссылаясь на информацию, имеющуюся в распоряжении агентства."Мы хорошо знаем это предприятие. На нем не хранился ядерный материал, поэтому атака на него не повлечет радиологических последствий", — добавил Гросси.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250621/iran-2024520645.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

исфахан

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

исфахан, иран, в мире, дональд трамп, израиль, крейг мюррей, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте