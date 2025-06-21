https://ria.ru/20250621/gosduma-2024518439.html
В Госдуме назвали ракетные удары Израиля по Ирану вероломством
В Госдуме назвали ракетные удары Израиля по Ирану вероломством - РИА Новости, 21.06.2025
В Госдуме назвали ракетные удары Израиля по Ирану вероломством
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал вероломством ракетные удары Израиля по Ирану. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:41:00+03:00
2025-06-21T16:41:00+03:00
2025-06-21T16:41:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал вероломством ракетные удары Израиля по Ирану. "Власти Израиля поступили вероломно, напав без предупреждения на Иран, но это может очень дорого им стоить и сыграть в конечном счете с ними злую шутку", - сказал Шеремет. По его словам, как показывает история, необузданная агрессия, высокомерность и не способность признавать свои ошибки предсказуемо ведет страну к общему печальному исходу. "Израиль за свою агрессию рискует стать страной-изгоем", - подчеркнул депутат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/mironov-2022689784.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023422909.html
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в мире, иран, израиль, сша, михаил шеремет, рафаэль гросси, дональд трамп, госдума рф, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Михаил Шеремет, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Госдума РФ, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Госдуме назвали ракетные удары Израиля по Ирану вероломством
Депутат Шеремет: ракетные удары Израиля по Ирану могут сыграть с ним злую шутку
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал вероломством ракетные удары Израиля по Ирану.
"Власти Израиля
поступили вероломно, напав без предупреждения на Иран
, но это может очень дорого им стоить и сыграть в конечном счете с ними злую шутку", - сказал Шеремет
.
По его словам, как показывает история, необузданная агрессия, высокомерность и не способность признавать свои ошибки предсказуемо ведет страну к общему печальному исходу.
"Израиль за свою агрессию рискует стать страной-изгоем", - подчеркнул депутат.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США
, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа
и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей
заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран
в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.