https://ria.ru/20250621/gaubitsa-2024543909.html
Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области
Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.06.2025
Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили британскую гаубицу FH70 вблизи населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:57:00+03:00
2025-06-21T21:57:00+03:00
2025-06-21T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили британскую гаубицу FH70 вблизи населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. Оператор БПЛА ВС России во время аэроразведки обнаружил британскую гаубицу FH70 принадлежащую ВСУ вблизи населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. Артиллеристы группировки войск "Восток" оперативно нанесли огневое поражение, несколькими выстрелами цель была уничтожена. Также РИА Новости предоставлено видео, на кадрах которого демонстрируется, как разведывательный дрон обнаруживает британскую САУ, после чего она уничтожается.
https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html
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Уничтожение британской гаубицы FH70 в Днепропетровской области
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили британскую гаубицу FH70 в Днепропетровской области
2025-06-21T21:57
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РИА Новости
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили британскую гаубицу FH70 в Днепропетровской области