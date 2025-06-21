https://ria.ru/20250621/gaubitsa-2024543909.html

Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области

Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.06.2025

Артиллеристы уничтожили британскую гаубицу в Днепропетровской области

Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили британскую гаубицу FH70 вблизи населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:57:00+03:00

2025-06-21T21:57:00+03:00

2025-06-21T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024543589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a34f241728c740da3744e6ed45d5e4c8.jpg

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили британскую гаубицу FH70 вблизи населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. Оператор БПЛА ВС России во время аэроразведки обнаружил британскую гаубицу FH70 принадлежащую ВСУ вблизи населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. Артиллеристы группировки войск "Восток" оперативно нанесли огневое поражение, несколькими выстрелами цель была уничтожена. Также РИА Новости предоставлено видео, на кадрах которого демонстрируется, как разведывательный дрон обнаруживает британскую САУ, после чего она уничтожается.

https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение британской гаубицы FH70 в Днепропетровской области Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили британскую гаубицу FH70 в Днепропетровской области 2025-06-21T21:57 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины