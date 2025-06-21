МЭР посоветовало экспортерам тестировать продукцию до вывода в Китай
МЭР посоветовало экспортерам из РФ тестировать продукцию до вывода ее в Китай
Здание Минэкономразвития России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Минэкономразвития советует российским экспортерам тестировать свою продукцию в Казахстане, Киргизии или Узбекистане перед тем, как выводить ее в Китай, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе презентации проектов "Сильные идеи для нового времени" на ПМЭФ.
«
"Прежде чем выходить с каким-то продуктом чисто российским, особенно образовательным, особенно культурным в Китай, вы попробуйте сначала освоить Казахстан. Зайдите в Кыргызстан. Там, где у нас единое культурное, историческое, языковое пространство. И вы увидите, что это задача повышенной сложности. Но если вы ее решите, то тогда для вас действительно Китай, ну как минимум, приоткроется", - сказал Вольвач.
"Если у вас будет продуктовая линейка для Казахстана, Кыргызстана, для Узбекистана, особенно адаптационная с языками, вы выйдете на китайский рынок гораздо быстрее. Но вы получите колоссальный опыт, колоссальную аудиторию, причем уже такую, которая смотрит и в российскую сторону, и наружу. Это, на самом деле, прекрасное упражнение, которое всем советую", - добавил он.
«
"Как я понимаю, в скором времени мы услышим "Алису", говорящую на узбекском языке. Так вот, это была сложнейшая задача, на которую лучшие умы и, скажем так, команда "Яндекса" потратили не один, как я понимаю, год, но они ее решили. Я считаю, они совершенно с рыночной точки зрения правильно решили, выбрав Узбекистан и язык как один из тех, на которых должна заговорить "Алиса" в ближайшее время", - сказал он.
Такой стратегии он посоветовал придерживаться и другим разработчикам, в частности, автору образовательного технологического проекта "Берлога" Алексею Федосееву, который заявил на сессии о планах выхода на китайский рынок.
Федосеев рассказал, что "Берлога" - это образовательный проект, который знакомит детей с основами программирования, техническими специальностями и задачами реальных производств через компьютерные игры. "Мы в этом году представляли в Харбине, в Китае, как раз нашу игру, переведенную на китайский язык", - сказал Федосеев. При этом он признал, что выход не только на рынок Китая, но даже на рынки стран СГН - непростая задача.
"Это не только культурная адаптация, то есть нам надо перевести на другой язык, нам надо учесть, что панда - это добрый персонаж и никогда не может ошибаться. Ну, всякие такие вещи. Но и на самом деле найти партнеров в ближайших странах, с которыми вместе можно такой продукт развивать, не просто", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
У России с Китаем добрые отношения, заявили в Кремле
7 марта, 13:11