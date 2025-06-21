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Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/dnr-2024494834.html
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР
Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:48:00+03:00
2025-06-21T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днр
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу "лисья нора" вместе с укрывающимися там украинскими военнослужащими, которые отказались сдаваться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "После стремительного рывка и закрепления наших передовых отрядов в окрестностях Серебрянки в ДНР ВС РФ приступили ко второму этапу - зачистке местности от украинских боевиков. Следует отметить, что в данном районе огромное количество так называемых "лисьих нор", в которых укрываются по два-три украинских боевика: периодически они открывают огонь по нашим военнослужащим. Контактные бои здесь происходят на регулярной основе. Российские бойцы уже выработали тактику борьбы с подобного рода деятельностью противника и на данный момент эффективно применяют ее на практике", - рассказал эксперт. Марочко уточнил, что противник в окрестностях Серебрянки все чаще использует оборудованные в качестве укрытий "лисьи норы", так как серьезные фортификационные сооружения на данном направлении уже не возводятся. Кадры уничтожения таких укрытий оказались в распоряжении РИА Новости.
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безопасность, днр, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ДНР, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР

Марочко: ВС России уничтожают укрытия ВСУ в окрестностях Серебрянки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу "лисья нора" вместе с укрывающимися там украинскими военнослужащими, которые отказались сдаваться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
"После стремительного рывка и закрепления наших передовых отрядов в окрестностях Серебрянки в ДНР ВС РФ приступили ко второму этапу - зачистке местности от украинских боевиков. Следует отметить, что в данном районе огромное количество так называемых "лисьих нор", в которых укрываются по два-три украинских боевика: периодически они открывают огонь по нашим военнослужащим. Контактные бои здесь происходят на регулярной основе. Российские бойцы уже выработали тактику борьбы с подобного рода деятельностью противника и на данный момент эффективно применяют ее на практике", - рассказал эксперт.
Марочко уточнил, что противник в окрестностях Серебрянки все чаще использует оборудованные в качестве укрытий "лисьи норы", так как серьезные фортификационные сооружения на данном направлении уже не возводятся.
Кадры уничтожения таких укрытий оказались в распоряжении РИА Новости.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДНРАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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