https://ria.ru/20250621/dnr-2024494834.html

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР

Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:48:00+03:00

2025-06-21T13:48:00+03:00

2025-06-21T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днр

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу "лисья нора" вместе с укрывающимися там украинскими военнослужащими, которые отказались сдаваться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "После стремительного рывка и закрепления наших передовых отрядов в окрестностях Серебрянки в ДНР ВС РФ приступили ко второму этапу - зачистке местности от украинских боевиков. Следует отметить, что в данном районе огромное количество так называемых "лисьих нор", в которых укрываются по два-три украинских боевика: периодически они открывают огонь по нашим военнослужащим. Контактные бои здесь происходят на регулярной основе. Российские бойцы уже выработали тактику борьбы с подобного рода деятельностью противника и на данный момент эффективно применяют ее на практике", - рассказал эксперт. Марочко уточнил, что противник в окрестностях Серебрянки все чаще использует оборудованные в качестве укрытий "лисьи норы", так как серьезные фортификационные сооружения на данном направлении уже не возводятся. Кадры уничтожения таких укрытий оказались в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, днр, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф