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Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР
Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:48:00+03:00
2025-06-21T13:48:00+03:00
2025-06-21T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу "лисья нора" вместе с укрывающимися там украинскими военнослужащими, которые отказались сдаваться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "После стремительного рывка и закрепления наших передовых отрядов в окрестностях Серебрянки в ДНР ВС РФ приступили ко второму этапу - зачистке местности от украинских боевиков. Следует отметить, что в данном районе огромное количество так называемых "лисьих нор", в которых укрываются по два-три украинских боевика: периодически они открывают огонь по нашим военнослужащим. Контактные бои здесь происходят на регулярной основе. Российские бойцы уже выработали тактику борьбы с подобного рода деятельностью противника и на данный момент эффективно применяют ее на практике", - рассказал эксперт. Марочко уточнил, что противник в окрестностях Серебрянки все чаще использует оборудованные в качестве укрытий "лисьи норы", так как серьезные фортификационные сооружения на данном направлении уже не возводятся. Кадры уничтожения таких укрытий оказались в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, днр, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ДНР, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Серебрянки в ДНР
Марочко: ВС России уничтожают укрытия ВСУ в окрестностях Серебрянки в ДНР
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие зачищают окрестности населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу "лисья нора" вместе с укрывающимися там украинскими военнослужащими, которые отказались сдаваться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
"После стремительного рывка и закрепления наших передовых отрядов в окрестностях Серебрянки в ДНР ВС РФ приступили ко второму этапу - зачистке местности от украинских боевиков. Следует отметить, что в данном районе огромное количество так называемых "лисьих нор", в которых укрываются по два-три украинских боевика: периодически они открывают огонь по нашим военнослужащим. Контактные бои здесь происходят на регулярной основе. Российские бойцы уже выработали тактику борьбы с подобного рода деятельностью противника и на данный момент эффективно применяют ее на практике", - рассказал эксперт.
Марочко уточнил, что противник в окрестностях Серебрянки все чаще использует оборудованные в качестве укрытий "лисьи норы", так как серьезные фортификационные сооружения на данном направлении уже не возводятся.
Кадры уничтожения таких укрытий оказались в распоряжении РИА Новости.