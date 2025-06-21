https://ria.ru/20250621/dagestan-2024518790.html
СК проверит видео с избиением ребенка в Махачкале
СК проверит видео с избиением ребенка в Махачкале - РИА Новости, 21.06.2025
СК проверит видео с избиением ребенка в Махачкале
Следователи в Дагестане проводят проверку после публикации видео, на котором женщина в Махачкале избивает ребенка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:44:00+03:00
2025-06-21T16:44:00+03:00
2025-06-21T16:44:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку после публикации видео, на котором женщина в Махачкале избивает ребенка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. В Сети распространился ролик, на котором видно, как женщина на улице нападает на маленького ребенка, кричит на него, бьет его и толкает. За мальчика вступается женщина, которая сопровождает его. "В социальных медиа размещена публикация о том, что в Махачкале местная жительница применила насилие в отношении малолетнего ребенка. По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении. Проверку организовала и прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, заявили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250303/makhachkala-2002793907.html
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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит видео с избиением ребенка в Махачкале
СК начал проверку после видео, на котором женщина избивает ребенка в Махачкале