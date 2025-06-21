https://ria.ru/20250621/chukotka-2024431946.html

На Чукотке прорабатывают восстановление прямого авиарейса во Владивосток

На Чукотке прорабатывают восстановление прямого авиарейса во Владивосток - РИА Новости, 21.06.2025

На Чукотке прорабатывают восстановление прямого авиарейса во Владивосток

Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития и Минтрансом прорабатывают вопрос восстановления прямого авиарейса из Анадыря во Владивосток, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:07:00+03:00

2025-06-21T03:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития и Минтрансом прорабатывают вопрос восстановления прямого авиарейса из Анадыря во Владивосток, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. "Сейчас активно этим занимаемся с Минвостокразвития и с профильным министерством транспорта, у меня завтра будет встреча с Росавиацией - мы хотим ввести рейс на Владивосток, он был снят. Это очень важно, потому что все-таки это столица (ДФО - ред.). Практически два года его не было. Мы его добавляем в социально значимые, и я уверен, что где-то в сентябре-октябре мы его должны ввести. Это очень важно для наших жителей", - отметил Кузнецов. По его словам, сейчас в каждый будний день из Анадыря можно вылететь в один или несколько больших хабов, откуда можно с пересадкой улететь куда угодно. "С точки зрения заполняемости рейсов - иногда заполняемость слабая, но здесь мы субсидируем стоимость билетов. И государство также. У нас плоские тарифы, установленные "Аэрофлотом", тоже субсидируем стоимость билетов. С точки зрения внутренних авиаперелетов - мы приобрели два дополнительных вертолета, приобретаем еще один в этом году", - отметил губернатор. Он добавил, что внутрирегиональный пассажиропоток за два года увеличился в два раза. "Практически все билеты субсидируются нами… Мы основываемся здесь на пассажиропотоке. То есть, если мы видим загрузку по какому-то из поселков, и если она не решается в течение хотя бы 5 дней, мы всегда стараемся выделить дополнительный борт, который отвезет людей", - уточнил Кузнецов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250530/reysy-2019884330.html

https://ria.ru/20250116/chukotka-1994031987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анадырь, владивосток, чукотка, владислав кузнецов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, экономика