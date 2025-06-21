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Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 21.06.2025 (обновлено: 08:35 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/bpla--2024447152.html
Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников
Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Мордовией нет, в двух домах повреждено остекление, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:34:00+03:00
2025-06-21T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
артем здунов
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Мордовией нет, в двух домах повреждено остекление, заявил глава республики Артем Здунов. "Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение минувшей ночи ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и один – над территорией Мордовии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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артем здунов, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артем Здунов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Безопасность
Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Мордовией нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Мордовией нет, в двух домах повреждено остекление, заявил глава республики Артем Здунов.
"Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение минувшей ночи ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и один – над территорией Мордовии.
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Специальная военная операция на УкраинеАртем ЗдуновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьБезопасность
 
 
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