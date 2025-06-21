https://ria.ru/20250621/bpla--2024447152.html

Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025

Глава Мордовии рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Мордовией нет, в двух домах повреждено остекление, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:34:00+03:00

2025-06-21T08:34:00+03:00

2025-06-21T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

артем здунов

министерство обороны рф (минобороны рф)

воронежская область

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Мордовией нет, в двух домах повреждено остекление, заявил глава республики Артем Здунов. "Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение минувшей ночи ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и один – над территорией Мордовии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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артем здунов, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, безопасность