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Глава МИД Ирана счел возможное присоединение США к атакам очень опасным

Глава МИД Ирана счел возможное присоединение США к атакам очень опасным - РИА Новости, 21.06.2025

Глава МИД Ирана счел возможное присоединение США к атакам очень опасным

Возможное присоединение США к нападению Израиля на Иран будет "очень опасно для всех", заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова передало... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:11:00+03:00

2025-06-21T13:11:00+03:00

2025-06-21T13:11:00+03:00

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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Возможное присоединение США к нападению Израиля на Иран будет "очень опасно для всех", заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова передало турецкое госагентство Anadolu. Глава МИД Ирана участвует в 51-м заседании Совета глав МИД (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Как сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник, Иран запросил спецзаседание в Стамбуле, оно состоится вечером в закрытом для прессы режиме. "Министр иностранных дел Ирана Эракчи заявил в Стамбуле, что будет очень прискорбно и очень опасно для всех, если Соединенные Штаты присоединятся к нападению Израиля на Иран", - передает агентство. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля" Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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в мире, иран, израиль, стамбул, аббас аракчи, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте