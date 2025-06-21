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Афганистан надеется на сотрудничество с российскими компаниями

Афганистан надеется на сотрудничество с российскими компаниями - РИА Новости, 21.06.2025

Афганистан надеется на сотрудничество с российскими компаниями

Афганистан надеется, что крупные российские компании придут работать в страну, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый заместитель... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:42:00+03:00

2025-06-21T03:42:00+03:00

2025-06-21T03:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Афганистан надеется, что крупные российские компании придут работать в страну, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый заместитель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд. "Российские компании постоянно присутствуют и работают в Афганистане. И мы надеемся, что крупные российские компании будут там работать", - сказал собеседник агентства. По его словам, Россия стала партнером Афганистана не сегодня, она является им уже около 100 лет. "У нас всегда были хорошие и добрые отношения с Россией. И у нас всегда была хорошая торговля с давних времен", - подчеркнул Моманд. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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