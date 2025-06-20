https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html

На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский из-за провалов на фронте

На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский из-за провалов на фронте - РИА Новости, 20.06.2025

На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский из-за провалов на фронте

Владимир Зеленский решился на кадровые перестановки из-за острой нехватки новобранцев, назначив нового командующего сухопутными войсками, пишет британская... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:09:00+03:00

2025-06-20T22:09:00+03:00

2025-06-20T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский решился на кадровые перестановки из-за острой нехватки новобранцев, назначив нового командующего сухопутными войсками, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники."Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию", — говорится в материале.Из указа на сайте Владимир Зеленский следует, что новым командующим стал Шаповалов Геннадий Николаевич, ранее возглавлявший войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.Вопрос пополнения личного состава обострился для Киева за последние месяцы, поскольку Россия продвигается на севере и востоке страны, а попытки реформировать процесс мобилизации и подготовки новобранцев продвигаются в лучшем случае вяло, отмечается в тексте.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024282483.html

https://ria.ru/20250620/dubinskiy-2024242130.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский