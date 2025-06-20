https://ria.ru/20250620/zavod-2024260270.html

Завод по производству полимерной упаковки построят в Липецкой области

Завод по производству полимерной упаковки построят в Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2025

Завод по производству полимерной упаковки построят в Липецкой области

Правительство Липецкой области и компании ООО "СР Полимер" на полях ПМЭФ-2025 заключили соглашение о создании в регионе производства полимерных упаковочных... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:45:00+03:00

2025-06-20T15:45:00+03:00

2025-06-20T15:45:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство Липецкой области и компании ООО "СР Полимер" на полях ПМЭФ-2025 заключили соглашение о создании в регионе производства полимерных упаковочных изделий медицинского и промышленного назначения, сообщает пресс-служба правительства области. Подписанное соглашение подразумевает строительство на Грязинском участке ОЭЗ "Липецк" предприятия по производству полимерной упаковки для медицины и других промышленных отраслей: рукавов и полурукавов, мешков, медицинских пакетов, стрейчхуд пленки, агрорукавов, контейнеров. Инвестор готов направить на реализацию проекта 255 миллионов рублей. Предполагаемый объем производства составит 240 тонн готовой продукции в год. На предприятии будет создано более 30 рабочих мест. "<…> Липецкая область последовательно укрепляет свои позиции как центр передовых производств. Новое предприятие не только закроет потребности местных компаний, но и будет поставлять продукцию по всей России", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Артамонова. Запуск производства планируется на 2027 год с постепенным увеличением производственных мощностей. Выйти на проектную мощность планируется в 2031 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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липецкая область, игорь артамонов