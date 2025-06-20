https://ria.ru/20250620/zarplata-2024271692.html
Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат
Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:02:00+03:00
2025-06-20T16:02:00+03:00
2025-06-20T16:24:00+03:00
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пмэф-2025
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан… Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников
Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, мобильность рабочей силы должна повышаться, подчеркнул Путин.
2025-06-20T16:02
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россия, экономика, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат
Путин: РФ нужно переходить к экономике высоких зарплат