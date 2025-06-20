https://ria.ru/20250620/zarplata-2024271692.html

Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат

Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат - РИА Новости, 20.06.2025

Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат

России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:02:00+03:00

2025-06-20T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан… Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, мобильность рабочей силы должна повышаться, подчеркнул Путин. 2025-06-20T16:02 true PT0M33S

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россия, экономика, владимир путин