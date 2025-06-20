https://ria.ru/20250620/zapad-2024365544.html

Путин обвинил Запад в отсутствии мира на Украине

Путин обвинил Запад в отсутствии мира на Украине - РИА Новости, 20.06.2025

Путин обвинил Запад в отсутствии мира на Украине

Украина отказывалась договариваться с Россией по остановке конфликта, потому что Запад был уверен, что сможет поживиться за счет сложившейся ситуации, заявил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:48:00+03:00

2025-06-20T18:48:00+03:00

2025-06-20T18:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украина отказывалась договариваться с Россией по остановке конфликта, потому что Запад был уверен, что сможет поживиться за счет сложившейся ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин."Те, кто руководствуется старыми неоколониальными принципами, в том числе и прежде всего это в Европе, они думали, что сейчас они легко поживятся за счет России. Сейчас они ее раздавят, разрушат, уничтожат и получат какие-то дивиденды с этого. Именно поэтому, уверен, бывший премьер-министр (Великобритании - ред.) господин (Борис - ред.) Джонсон и, тоже не сомневаюсь, с подачи бывшей администрации США, с подачи господина (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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украина, россия, владимир путин, сша, в мире