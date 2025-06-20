Путин обвинил Запад в отсутствии мира на Украине
Путин: Украина отказывалась договариваться из-за Запада
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украина отказывалась договариваться с Россией по остановке конфликта, потому что Запад был уверен, что сможет поживиться за счет сложившейся ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто руководствуется старыми неоколониальными принципами, в том числе и прежде всего это в Европе, они думали, что сейчас они легко поживятся за счет России. Сейчас они ее раздавят, разрушат, уничтожат и получат какие-то дивиденды с этого. Именно поэтому, уверен, бывший премьер-министр (Великобритании - ред.) господин (Борис - ред.) Джонсон и, тоже не сомневаюсь, с подачи бывшей администрации США, с подачи господина (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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