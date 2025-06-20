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В Москве 21 июня пройдет 11-й Международный день йоги от Organic People

В Москве 21 июня пройдет 11-й Международный день йоги от Organic People - РИА Новости, 20.06.2025

В Москве 21 июня пройдет 11-й Международный день йоги от Organic People

при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдет 21 июня в музее-заповеднике "Царицыно", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.06.2025

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. 11-й Международный день йоги от Organic People при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдет 21 июня в музее-заповеднике "Царицыно", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Фестиваль начнется с массовой практики "Приветствие земле" под руководством Анны Лунеговой, ведущего преподавателя Jivamukti Yoga в России и основательницы студии Material. Центральным событиемстанет массовая одновременная медитация, которую проведет энергопрактик Александра Асадова при поддержке Relax FM. В 2024 году был установлен рекорд России: в медитации приняли участие 1699 человек. Жители других регионов смогут присоединиться к событию онлайн или на специальных площадках в своих городах.Всего на территории парка "Царицыно" будет организовано 70 площадок, где более 100 преподавателей из ведущих йога-школ столицы проведут занятия по различным направлениям. В фестивале примут участие мастера: Ирина Нельсон, Екатерина Решетникова, Анфиса Чехова и Владислав Митьковский, Алина Шпак, Дмитрий Трушин, Роман Карловский и Мария Самарина, Cева Прем, Дмитрий Гухман, Сергей и Раса Неаполитанские и другие.Также в рамках фестиваля пройдут лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. Для семей с детьми предусмотрена специальная детская зона. Гости мероприятия смогут приобрести экологичные товары, органические продукты, натуральную косметику, дизайнерскую одежду для йоги и уникальные изделия ручной работы из разных уголков мира.Организатором фестиваля является компания Organic People, при поддержке Департамента спорта города Москвы. Ожидаются выступления таких исполнителей, как "Маша и Медведи", "Хадн дадн," Лолита Косс, Антон Прокофьев и Ecstatic Dance от DJ Aman.

https://rsport.ria.ru/20240216/trenirovki-1757588086.html

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