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Российская экономика должна стать более технологичной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:21 20.06.2025 (обновлено: 16:27 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vyzov-2024282279.html
Российская экономика должна стать более технологичной, заявил Путин
Российская экономика должна стать более технологичной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Российская экономика должна стать более технологичной, заявил Путин
Экономика России должна стать более технологичной, это требование завтрашнего дня, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:21:00+03:00
2025-06-20T16:27:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Экономика России должна стать более технологичной, это требование завтрашнего дня, заявил президент РФ Владимир Путин."Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: экономика России должна стать более технологичной
Экономика России должна стать более технологичной, это вызов сегодняшнего и завтрашнего дня, на него надо отвечать, заявил Путин.
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Российская экономика должна стать более технологичной, заявил Путин

Путин: экономика РФ должна стать более технологичной, это вызов дня

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Экономика России должна стать более технологичной, это требование завтрашнего дня, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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