Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
13:02 20.06.2025 (обновлено: 14:04 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vyvoz-2024195226.html
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли - РИА Новости, 20.06.2025
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли
Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:02:00+03:00
2025-06-20T14:04:00+03:00
пмэф-2025
россия
никита кондратьев
ближний восток
оаэ
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198086_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_37ac80ea8e9520bb93a7f3a368b17b3b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. "С точки зрения вывоза все обеспечивается, все в процессе. Большинство вывезено", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос, какое количество туристов вывезено из ОАЭ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. "Все хорошо, процесс организован. Наши коллеги из Росавиации, из МИД России, мы и турбизнес все работаем в связке для того, чтобы обеспечить вывоз туристов", - уточнил он. В минувшую субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023691382.html
https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023318010.html
россия
ближний восток
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198086_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_96448f674e975f53db64965c9cd9c802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита кондратьев, ближний восток, оаэ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ассоциация туроператоров россии (атор)
ПМЭФ-2025, Россия, Никита Кондратьев, Ближний Восток, ОАЭ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли

Кондратьев: большинство россиян, застрявших в ОАЭ из-за конфликта, вывезли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.
"С точки зрения вывоза все обеспечивается, все в процессе. Большинство вывезено", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос, какое количество туристов вывезено из ОАЭ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян
18 июня, 20:02
"Все хорошо, процесс организован. Наши коллеги из Росавиации, из МИД России, мы и турбизнес все работаем в связке для того, чтобы обеспечить вывоз туристов", - уточнил он.
В минувшую субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков
17 июня, 13:34
 
ПМЭФ-2025РоссияНикита КондратьевБлижний ВостокОАЭМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала