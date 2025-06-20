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Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли - РИА Новости, 20.06.2025
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли
Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:02:00+03:00
2025-06-20T13:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. "С точки зрения вывоза все обеспечивается, все в процессе. Большинство вывезено", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос, какое количество туристов вывезено из ОАЭ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. "Все хорошо, процесс организован. Наши коллеги из Росавиации, из МИД России, мы и турбизнес все работаем в связке для того, чтобы обеспечить вывоз туристов", - уточнил он. В минувшую субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023691382.html
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россия, никита кондратьев, ближний восток, оаэ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ассоциация туроператоров россии (атор)
ПМЭФ-2025, Россия, Никита Кондратьев, Ближний Восток, ОАЭ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Минэкономразвития: большинство россиян, застрявших в ОАЭ, вывезли
Кондратьев: большинство россиян, застрявших в ОАЭ из-за конфликта, вывезли