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Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны выполнять условия по обратному выкупу бизнеса иностранными партнерами в случае их... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны выполнять условия по обратному выкупу бизнеса иностранными партнерами в случае их возвращения, если это было гарантировано юридически обязывающими документами, подписанными при их уходе из страны. "Если есть юридически обязывающие документы, которые были прописаны между партнерами, которые гарантировали этот самый buy back, ну что же, тогда надо и российским компаниям будет эти условия выполнять. Мы за то, чтобы отношения были надежными и стабильными", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>
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ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса
Путин: обязательства по обратному выкупу бизнеса в РФ надо выполнять
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны выполнять условия по обратному выкупу бизнеса иностранными партнерами в случае их возвращения, если это было гарантировано юридически обязывающими документами, подписанными при их уходе из страны.
"Если есть юридически обязывающие документы, которые были прописаны между партнерами, которые гарантировали этот самый buy back, ну что же, тогда надо и российским компаниям будет эти условия выполнять. Мы за то, чтобы отношения были надежными и стабильными", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.