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Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vykup-2024399425.html
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны выполнять условия по обратному выкупу бизнеса иностранными партнерами в случае их... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:18:00+03:00
2025-06-20T20:18:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны выполнять условия по обратному выкупу бизнеса иностранными партнерами в случае их возвращения, если это было гарантировано юридически обязывающими документами, подписанными при их уходе из страны. "Если есть юридически обязывающие документы, которые были прописаны между партнерами, которые гарантировали этот самый buy back, ну что же, тогда надо и российским компаниям будет эти условия выполнять. Мы за то, чтобы отношения были надежными и стабильными", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности выполнения обязательств по обратному выкупу бизнеса

Путин: обязательства по обратному выкупу бизнеса в РФ надо выполнять

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны выполнять условия по обратному выкупу бизнеса иностранными партнерами в случае их возвращения, если это было гарантировано юридически обязывающими документами, подписанными при их уходе из страны.
"Если есть юридически обязывающие документы, которые были прописаны между партнерами, которые гарантировали этот самый buy back, ну что же, тогда надо и российским компаниям будет эти условия выполнять. Мы за то, чтобы отношения были надежными и стабильными", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Главные заявления Путина на ПМЭФ >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин поставил задачу для российского бизнеса
Вчера, 16:20
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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