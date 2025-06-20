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Новак оценил потенциал роста российской экономики - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:33 20.06.2025
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Новак оценил потенциал роста российской экономики
Новак оценил потенциал роста российской экономики - РИА Новости, 20.06.2025
Новак оценил потенциал роста российской экономики
Потенциал роста экономики России выше 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:33:00+03:00
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Потенциал роста экономики России выше 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши экономические ведомства считают, что потенциал примерно равен около 3%, то есть наш потенциал ежегодно, если бы мы росли стабильно, - это примерно 3%. ЦБ считает, что у нас потенциал экономики несколько ниже. Я думаю, что потенциал у нас более чем 3%", - заявил Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Он отметил, что в контексте развития экономики есть несколько приоритетных направлений, в числе которых технологическое развитие и вопросы повышения производительности труда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, александр новак, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, ввп
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Александр Новак, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, ВВП
Новак оценил потенциал роста российской экономики

Новак оценил потенциальный рост российской экономики более чем 3% в год

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2025
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Потенциал роста экономики России выше 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Наши экономические ведомства считают, что потенциал примерно равен около 3%, то есть наш потенциал ежегодно, если бы мы росли стабильно, - это примерно 3%. ЦБ считает, что у нас потенциал экономики несколько ниже. Я думаю, что потенциал у нас более чем 3%", - заявил Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что в контексте развития экономики есть несколько приоритетных направлений, в числе которых технологическое развитие и вопросы повышения производительности труда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииВВП
 
 
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