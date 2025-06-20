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ВТБ будет совместно с "Агроэкспортом" продвигать продукцию АПК за рубежом - РИА Новости, 20.06.2025
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13:31 20.06.2025
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ВТБ будет совместно с "Агроэкспортом" продвигать продукцию АПК за рубежом
ВТБ будет совместно с "Агроэкспортом" продвигать продукцию АПК за рубежом - РИА Новости, 20.06.2025
ВТБ будет совместно с "Агроэкспортом" продвигать продукцию АПК за рубежом
ВТБ и Федеральный центр "Агроэкспорт" договорились о сотрудничестве в развитии экспорта продукции АПК и пищевой промышленности на международные рынки;... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:31:00+03:00
2025-06-20T13:31:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ВТБ и Федеральный центр "Агроэкспорт" договорились о сотрудничестве в развитии экспорта продукции АПК и пищевой промышленности на международные рынки; соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ-2025, сообщает банк. Стороны намерены совместно популяризировать экспортную деятельность среди российских сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, повышать их компетенции в сфере внешней торговли, а также организовывать профильные деловые мероприятия. Партнерство включает координацию усилий в рамках национальных и региональных программ для расширения поставок отечественной агропродукции за рубеж. "Сегодня компании АПК активно выстраивают производственно-логистические цепочки для выхода на дружественные рынки сбыта, включая страны Азии, Африки, а также Дальнего и Ближнего Востока. Доля дружественных стран в экспорте агропродукции из РФ увеличилась за последние три года с 71% до 90%. Ключевая цель отрасли — дальнейшее увеличение экспорта продукции АПК до 55,2 миллиарда долларов к 2030 году и ВТБ готов обеспечивать необходимую финансовую поддержку для ее реализации. Совместно с ФЦ "Агроэкспорт" мы сосредоточим усилия на создании условий, способствующих выполнению этой задачи", - приводятся в сообщении слова подписавшего документ руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Средина. В свою очередь, руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин отметил, что ВТБ играет важную роль в развитии отечественного агроэкспорта, инвестируя в железнодорожную и портовую инфраструктуру, предоставляя платежные сервисы и услуги международной кооперации российским производителям.
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экономика, втб (банк)
Экономика, ВТБ (банк)
ВТБ будет совместно с "Агроэкспортом" продвигать продукцию АПК за рубежом

ВТБ и федеральный центр Агроэкспортом будут продвигать продукцию АПК за рубежом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ВТБ и Федеральный центр "Агроэкспорт" договорились о сотрудничестве в развитии экспорта продукции АПК и пищевой промышленности на международные рынки; соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ-2025, сообщает банк.
Стороны намерены совместно популяризировать экспортную деятельность среди российских сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, повышать их компетенции в сфере внешней торговли, а также организовывать профильные деловые мероприятия. Партнерство включает координацию усилий в рамках национальных и региональных программ для расширения поставок отечественной агропродукции за рубеж.
"Сегодня компании АПК активно выстраивают производственно-логистические цепочки для выхода на дружественные рынки сбыта, включая страны Азии, Африки, а также Дальнего и Ближнего Востока. Доля дружественных стран в экспорте агропродукции из РФ увеличилась за последние три года с 71% до 90%. Ключевая цель отрасли — дальнейшее увеличение экспорта продукции АПК до 55,2 миллиарда долларов к 2030 году и ВТБ готов обеспечивать необходимую финансовую поддержку для ее реализации. Совместно с ФЦ "Агроэкспорт" мы сосредоточим усилия на создании условий, способствующих выполнению этой задачи", - приводятся в сообщении слова подписавшего документ руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Средина.
В свою очередь, руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин отметил, что ВТБ играет важную роль в развитии отечественного агроэкспорта, инвестируя в железнодорожную и портовую инфраструктуру, предоставляя платежные сервисы и услуги международной кооперации российским производителям.
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с регионами России
19 июня, 18:51
 
ЭкономикаВТБ (банк)
 
 
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