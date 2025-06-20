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При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vsu-2024412576.html
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2025
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек
Украинские войска атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль сотрудников "Воды Донбасса" в ДНР, в результате чего погиб начальник Мироновского... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:18:00+03:00
2025-06-20T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вода донбасса
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль сотрудников "Воды Донбасса" в ДНР, в результате чего погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского управления, еще трое сотрудников тяжело ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "Сегодня днем в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на служебный автомобиль сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" на трассе М-03 Светлодарск – Мироновский погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского ПУВКХ ГУП ДНР "Вода Донбасса", мужчина 1982 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, еще трое мужчин-сотрудников предприятия получили тяжелые ранения. Им всем оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вода донбасса, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вода Донбасса, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек

Пушилин: ВСУ ударили по транспорту "Воды Донбасса", есть погибший и пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль сотрудников "Воды Донбасса" в ДНР, в результате чего погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского управления, еще трое сотрудников тяжело ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Сегодня днем в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на служебный автомобиль сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" на трассе М-03 Светлодарск – Мироновский погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского ПУВКХ ГУП ДНР "Вода Донбасса", мужчина 1982 года рождения", - написал Пушилин.
Кроме того, еще трое мужчин-сотрудников предприятия получили тяжелые ранения. Им всем оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВода ДонбассаРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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