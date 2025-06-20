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При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2025
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек
Украинские войска атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль сотрудников "Воды Донбасса" в ДНР, в результате чего погиб начальник Мироновского... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:18:00+03:00
2025-06-20T21:18:00+03:00
2025-06-20T21:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль сотрудников "Воды Донбасса" в ДНР, в результате чего погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского управления, еще трое сотрудников тяжело ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "Сегодня днем в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на служебный автомобиль сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" на трассе М-03 Светлодарск – Мироновский погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского ПУВКХ ГУП ДНР "Вода Донбасса", мужчина 1982 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, еще трое мужчин-сотрудников предприятия получили тяжелые ранения. Им всем оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вода Донбасса, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по транспорту "Воды Донбасса" в ДНР погиб один человек
Пушилин: ВСУ ударили по транспорту "Воды Донбасса", есть погибший и пострадавшие