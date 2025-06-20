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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 20.06.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:42:00+03:00
2025-06-20T20:42:00+03:00
2025-06-20T20:42:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство повреждено. В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда повреждено остекление трех частных домовладений. Осколками посечены гараж и находящийся внутри легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Лозовое Белгородского района после ударов FPV-дронов огнем уничтожен частный дом. Также на территории домовладения в двух надворных постройках выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В поселке Октябрьский от детонации дрона посечен забор частного дома, уточнил губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали два белгородских муниципалитета, никто не пострадал