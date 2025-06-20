https://ria.ru/20250620/vsu-2024405602.html

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 20.06.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:42:00+03:00

2025-06-20T20:42:00+03:00

2025-06-20T20:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство повреждено. В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда повреждено остекление трех частных домовладений. Осколками посечены гараж и находящийся внутри легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Лозовое Белгородского района после ударов FPV-дронов огнем уничтожен частный дом. Также на территории домовладения в двух надворных постройках выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В поселке Октябрьский от детонации дрона посечен забор частного дома, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия