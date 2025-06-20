https://ria.ru/20250620/vsu-2024208337.html

ВСУ разместили боевиков в жилых домах в Сумской области

ВСУ разместили боевиков в жилых домах в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025

ВСУ разместили боевиков в жилых домах в Сумской области

Украинское командование размещает личный состав 156-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) в частных домах села Радьковка Сумской области, сообщили РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:36:00+03:00

2025-06-20T13:36:00+03:00

2025-06-20T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинское командование размещает личный состав 156-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) в частных домах села Радьковка Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Украинские военнослужащие 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ оборудовали пункт временной дислокации в частных домах села Радьковка на Сумщине", - сказал собеседник агентства. По его словам, военных перебросили в это село после обнародования информации в Сумской области о столкновениях между украинскими военнослужащими и полицией соседней Стецковке. "Официальных комментариев от командования ВСУ пока не поступало", - добавил он. Радьковка в Сумской области находится недалеко от линии соприкосновения, и ранее в этом районе уже фиксировались случаи использования ВСУ жилых домов для военных нужд.

https://ria.ru/20250620/sumskaya-2024191491.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, в мире