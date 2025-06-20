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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили автогруппу ВСУ, сорвали ротацию противника, а также... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:16:00+03:00
2025-06-20T09:16:00+03:00
2025-06-20T09:16:00+03:00
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ТОКМАК, 20 июн – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили автогруппу ВСУ, сорвали ротацию противника, а также нанесли серию ударов по позициям украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Мартын". "Стараемся максимально пресечь активность противника, днем и ночью ведем налеты, практически без остановки. В течение суток наш расчет уничтожил автогруппу противника, которая производила ротацию на ореховском направлении, также уничтожен личный состав. Это было ночью. Днем этих же суток выявили и нанесли поражение по позициям противника. Там тоже есть потери", - рассказал "Мартын".
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ и уничтожили автогруппу