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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2025

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили автогруппу ВСУ, сорвали ротацию противника, а также... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:16:00+03:00

2025-06-20T09:16:00+03:00

2025-06-20T09:16:00+03:00

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ТОКМАК, 20 июн – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили автогруппу ВСУ, сорвали ротацию противника, а также нанесли серию ударов по позициям украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Мартын". "Стараемся максимально пресечь активность противника, днем и ночью ведем налеты, практически без остановки. В течение суток наш расчет уничтожил автогруппу противника, которая производила ротацию на ореховском направлении, также уничтожен личный состав. Это было ночью. Днем этих же суток выявили и нанесли поражение по позициям противника. Там тоже есть потери", - рассказал "Мартын".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность