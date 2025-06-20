https://ria.ru/20250620/vsu-2024086798.html
ВСУ массово минировали уличные предметы в Дзержинске, сообщили беженцы
ВСУ массово минировали уличные предметы в Дзержинске, сообщили беженцы - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ массово минировали уличные предметы в Дзержинске, сообщили беженцы
ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске (ДНР), пока город не был освобожден российскими войсками, рассказали РИА Новости беженцы, РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:35:00+03:00
2025-06-20T06:35:00+03:00
2025-06-20T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске (ДНР), пока город не был освобожден российскими войсками, рассказали РИА Новости беженцы, пожелавшие остаться неназванными. "Они (ВСУ - ред.) мины всякие делали. Они (ВСУ - ред.) коробочки всякие сбрасывали, которые реагируют на тебя. Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки, которые наступали на пачки сигарет. Разные случаи бывали. Даже детские игрушки делали (минировали - ред.)", - рассказала беженка. Ее слова подтвердил мужчина. По их словам, однажды игрушечного медведя, лежавшего на лавочке, чуть не подобрал их племянник. Позже выяснилось, что игрушка была заминирована. "В доме, где мы спасали свою жизнь последние месяцы, находился целый мешок таких игрушек. Один к одному этих медвежат", - добавили беженцы. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250305/bezhenka-2003302262.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ массово минировали уличные предметы в Дзержинске, сообщили беженцы
ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске