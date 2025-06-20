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ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 20.06.2025 (обновлено: 12:15 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vsu--2024174618.html
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:13:00+03:00
2025-06-20T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне ответственности группировки свыше 1350 военнослужащих, танк и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении."Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - отмечается в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю

МО: ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне ответственности группировки свыше 1350 военнослужащих, танк и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении.
"Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - отмечается в сводке оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киев
 
 
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