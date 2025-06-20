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ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025

ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:13:00+03:00

2025-06-20T12:13:00+03:00

2025-06-20T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне ответственности группировки свыше 1350 военнослужащих, танк и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении."Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - отмечается в сводке оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев