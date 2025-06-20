https://ria.ru/20250620/vsu--2024174618.html
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:13:00+03:00
2025-06-20T12:13:00+03:00
2025-06-20T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, Киев за неделю потерял в зоне ответственности группировки свыше 1350 военнослужащих, танк и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении."Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - отмечается в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю
МО: ВСУ потеряли свыше 1350 военных в зоне действий "Востока" за неделю