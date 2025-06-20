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ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области

ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025

ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области

Подразделение ВСУ с бронетехникой поражено ударами в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:47:00+03:00

2025-06-20T08:47:00+03:00

2025-06-20T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделение ВСУ с бронетехникой поражено ударами в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Сумы. Не в город, но в пригород прилетает. В Хотенском направлении. По подразделениям ВСУ с приданной им бронетехникой", - сказал собеседник агентства. Как добавил Лебедев, по подразделению было нанесено как минимум три удара за полчаса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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