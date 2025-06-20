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ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области
ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025
ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области
Подразделение ВСУ с бронетехникой поражено ударами в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:47:00+03:00
2025-06-20T08:47:00+03:00
2025-06-20T08:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделение ВСУ с бронетехникой поражено ударами в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Сумы. Не в город, но в пригород прилетает. В Хотенском направлении. По подразделениям ВСУ с приданной им бронетехникой", - сказал собеседник агентства. Как добавил Лебедев, по подразделению было нанесено как минимум три удара за полчаса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области
ВС России 3 ударами поразили подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области