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Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой

Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой - РИА Новости, 20.06.2025

Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой

Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что "мир скатывается к третьей мировой". РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что "мир скатывается к третьей мировой". Во время пленарного заседания ПМЭФ Путину задали вопрос, беспокоит ли его то, что в настоящее время "мир скатывается к третьей мировой войне". "Беспокоит. Говорю без всякой иронии. Без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин о том, беспокоит ли его скатывание мира к Третьей мировой войне Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой войне. 2025-06-20T19:20 true PT0M44S

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россия, владимир путин, украина, в мире