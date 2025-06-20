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Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:20 20.06.2025 (обновлено: 20:10 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/voyna-2024396947.html
Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой
Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой - РИА Новости, 20.06.2025
Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой
Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что "мир скатывается к третьей мировой". РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:20:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что "мир скатывается к третьей мировой". Во время пленарного заседания ПМЭФ Путину задали вопрос, беспокоит ли его то, что в настоящее время "мир скатывается к третьей мировой войне". "Беспокоит. Говорю без всякой иронии. Без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о том, беспокоит ли его скатывание мира к Третьей мировой войне
Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой войне.
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россия, владимир путин, украина, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин ответил на вопрос, беспокоит ли его скатывание мира к третьей мировой

Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что "мир скатывается к третьей мировой".
Во время пленарного заседания ПМЭФ Путину задали вопрос, беспокоит ли его то, что в настоящее время "мир скатывается к третьей мировой войне".
"Беспокоит. Говорю без всякой иронии. Без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась
18 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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