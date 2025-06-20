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ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:47 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vfla-2024331876.html
ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России
ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России - РИА Новости, 20.06.2025
ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:47:00+03:00
2025-06-20T17:47:00+03:00
пмэф-2025
спорт
россия
петр фрадков
вероника скворцова
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ПСБ. Церемония прошла на выставочном стенде ВФЛА, открытом в ходе ПМЭФ-2025. Сотрудничество сторон предполагает работу по многим направлениям, важнейшими из которых станут медико-биологическое обеспечение тренировочного и соревновательного процессов, увеличение числа спортсменов, имеющих доступ к углубленным медицинским обследованиям, в том числе с индивидуализацией лечения, реабилитации, восстановления после физических нагрузок, травм и заболеваний, и другие. Также в договоре зафиксировали обеспечение медицинских и научных работников необходимым оборудованием, а самих атлетов – препаратами, биологически активными добавками к пище и другим медицинским имуществом. "Сотрудничество с федеральным агентством в области медицины позволит ВФЛА получить профессиональный подход и важные знания, оценку правильного подхода наших спортсменов к соревновательному и тренировочному процессам, восстановлению после нагрузок и травм. Нам очень важно, чтобы у них было лучшее медицинское сопровождение, индивидуальный подход и быстрое реагирование в консультативном плане. Уверен, что такая экспертиза ФМБА поможет выйти нашей легкой атлетике на новый уровень", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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спорт, россия, петр фрадков, вероника скворцова, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
ПМЭФ-2025, Спорт, Россия, Петр Фрадков, Вероника Скворцова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России

ВФЛА подписала соглашение о сотрудничестве с ФМБА России

© Фото : Всероссийская федерация легкой атлетикиРуководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения
Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Всероссийская федерация легкой атлетики
Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ПСБ.
Церемония прошла на выставочном стенде ВФЛА, открытом в ходе ПМЭФ-2025.
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Сотрудничество сторон предполагает работу по многим направлениям, важнейшими из которых станут медико-биологическое обеспечение тренировочного и соревновательного процессов, увеличение числа спортсменов, имеющих доступ к углубленным медицинским обследованиям, в том числе с индивидуализацией лечения, реабилитации, восстановления после физических нагрузок, травм и заболеваний, и другие.
Также в договоре зафиксировали обеспечение медицинских и научных работников необходимым оборудованием, а самих атлетов – препаратами, биологически активными добавками к пище и другим медицинским имуществом.
"Сотрудничество с федеральным агентством в области медицины позволит ВФЛА получить профессиональный подход и важные знания, оценку правильного подхода наших спортсменов к соревновательному и тренировочному процессам, восстановлению после нагрузок и травм. Нам очень важно, чтобы у них было лучшее медицинское сопровождение, индивидуальный подход и быстрое реагирование в консультативном плане. Уверен, что такая экспертиза ФМБА поможет выйти нашей легкой атлетике на новый уровень", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025СпортРоссияПетр ФрадковВероника СкворцоваВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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