https://ria.ru/20250620/vfla-2024331876.html

ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России

ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России - РИА Новости, 20.06.2025

ВФЛА договорилась о сотрудничестве с ФМБА России

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:47:00+03:00

2025-06-20T17:47:00+03:00

2025-06-20T17:47:00+03:00

пмэф-2025

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россия

петр фрадков

вероника скворцова

всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава ПСБ Петр Фрадков и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ПСБ. Церемония прошла на выставочном стенде ВФЛА, открытом в ходе ПМЭФ-2025. Сотрудничество сторон предполагает работу по многим направлениям, важнейшими из которых станут медико-биологическое обеспечение тренировочного и соревновательного процессов, увеличение числа спортсменов, имеющих доступ к углубленным медицинским обследованиям, в том числе с индивидуализацией лечения, реабилитации, восстановления после физических нагрузок, травм и заболеваний, и другие. Также в договоре зафиксировали обеспечение медицинских и научных работников необходимым оборудованием, а самих атлетов – препаратами, биологически активными добавками к пище и другим медицинским имуществом. "Сотрудничество с федеральным агентством в области медицины позволит ВФЛА получить профессиональный подход и важные знания, оценку правильного подхода наших спортсменов к соревновательному и тренировочному процессам, восстановлению после нагрузок и травм. Нам очень важно, чтобы у них было лучшее медицинское сопровождение, индивидуальный подход и быстрое реагирование в консультативном плане. Уверен, что такая экспертиза ФМБА поможет выйти нашей легкой атлетике на новый уровень", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/telekom-2024206380.html

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спорт, россия, петр фрадков, вероника скворцова, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)