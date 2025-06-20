https://ria.ru/20250620/vektor-2024269611.html

Путин объяснил, в чем заключается стратегический вектор России

Путин объяснил, в чем заключается стратегический вектор России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин объяснил, в чем заключается стратегический вектор России

Стратегический вектор РФ заключается в последовательном изменении структуры экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:00:00+03:00

2025-06-20T16:00:00+03:00

2025-06-20T16:42:00+03:00

россия

пмэф-2025

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегический вектор РФ заключается в последовательном изменении структуры экономики, заявил президент России Владимир Путин."Наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Мы здесь, как уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперед. Тем более, с учетом кардинальных изменений в мире", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: наш стратегический вектор именно в том, чтобы шаг за шагом менять структуру отечественной экономики

«Наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Мы здесь, как уже сказал, многого добились. Но очевидно, что критически важно идти вперёд, тем более с учётом кардинальных изменений в мире»

2025-06-20T16:00

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