https://ria.ru/20250620/vaktsina-2024138709.html

В России начались клинические исследования онковакцины

В России начались клинические исследования онковакцины - РИА Новости, 20.06.2025

В России начались клинические исследования онковакцины

В России начались клинические исследования вакцины от рака "Энтеромикс", сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:02:00+03:00

2025-06-20T11:02:00+03:00

2025-06-20T11:43:00+03:00

россия

здоровье - общество

пмэф-2025

андрей каприн

рак

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России начались клинические исследования вакцины от рака "Энтеромикс", сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн."Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины", — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня" на ПМЭФ.Как отметил Каприн:В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250430/zabolevanie-2014338014.html

https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html

https://ria.ru/20250127/onkologiya-1995614427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, здоровье - общество, андрей каприн, рак, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)