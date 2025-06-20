В России начались клинические исследования онковакцины
В России начались клинические исследования онковакцины "Энтеромикс"
Пробирки в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России начались клинические исследования вакцины от рака "Энтеромикс", сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины", — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня" на ПМЭФ.
Как отметил Каприн:
- участие в испытании примут 48 добровольцев;
- токсический эффект от вакцины очень незначительный.
В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, добавил он.
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14 декабря 2024, 17:00
В России создают несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.