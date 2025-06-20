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В России начались клинические исследования онковакцины - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:02 20.06.2025 (обновлено: 11:43 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vaktsina-2024138709.html
В России начались клинические исследования онковакцины
В России начались клинические исследования онковакцины - РИА Новости, 20.06.2025
В России начались клинические исследования онковакцины
В России начались клинические исследования вакцины от рака "Энтеромикс", сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. РИА Новости, 20.06.2025
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2025-06-20T11:43:00+03:00
россия
здоровье - общество
пмэф-2025
андрей каприн
рак
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России начались клинические исследования вакцины от рака "Энтеромикс", сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн."Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины", — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня" на ПМЭФ.Как отметил Каприн:В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250430/zabolevanie-2014338014.html
https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html
https://ria.ru/20250127/onkologiya-1995614427.html
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россия, здоровье - общество, андрей каприн, рак, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, ПМЭФ-2025, Андрей Каприн, Рак, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России начались клинические исследования онковакцины

В России начались клинические исследования онковакцины "Энтеромикс"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Пробирки в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России начались клинические исследования вакцины от рака "Энтеромикс", сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины", — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня" на ПМЭФ.
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Как отметил Каприн:
  • участие в испытании примут 48 добровольцев;
  • токсический эффект от вакцины очень незначительный.
В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, добавил он.
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В России создают несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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