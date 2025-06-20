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Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны

Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны - РИА Новости, 20.06.2025

Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны

В эти дни мир с напряженным ожиданием следит за событиями на Ближнем Востоке — и не без основания: эти события могут привести к кошмару невиданного масштаба и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T09:44:00+03:00

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В эти дни мир с напряженным ожиданием следит за событиями на Ближнем Востоке — и не без основания: эти события могут привести к кошмару невиданного масштаба и коллапсу всей мировой системы.Нападение 13 июня застигло Иран врасплох. Тегеран исходил из логики, что Израиль без согласия и прямого участия США не осмелится напасть, особенно в условиях активных американо-иранских переговоров. Трамп практически каждый день делал восторженные заявления о скором подписании исторического соглашения между двумя странами. Иранцы, хоть и патологически недоверчивы к Штатам, тем не менее начали задумываться о новой эре американо-иранского взаимодействия. Однако оказались обмануты. В Иране не сомневаются, что это Трамп дал зеленый свет Нетаньяху для агрессии.Проблема в том, что эта война выгодна США и Израилю. При этом иранская ядерная программа, разумеется, ни при чем. Точно так же, как Запад мало волнуют права и свободы иранцев. Зато его пугает скорость сближения Тегерана с Москвой. Поэтому все усилия направлены на то, чтобы любой ценой остановить сотрудничество Ирана с Россией, а это возможно только военным способом.Если реализуются уже открыто заявляемые Израилем, США и Европой планы смены режима в Иране, это позволит американцам получить полный контроль над страной, включая ее огромные энергетические ресурсы. Кроме того, сделав Тегеран своим вассалом, США смогут шантажировать весь исламский мир — и особенно монархии Персидского залива, заставляя их проявлять большую лояльность и платить триллионы долларов, поскольку только это обеспечит сохранность их правящих режимов.Также, под контролем США Иран очень быстро станет серьезным экономическим конкурентом и геополитическим противником России. Смена режима в Иране произведет тектонические сдвиги в регионе и мире. Страны Центральной Азии и Большого Кавказа окажутся под влиянием центробежных сил и будут принуждены переориентироваться на Штаты. Прозападный Иран ускорит процесс дистанцирования Казахстана от России, что может привести к появлению десятков новых военных баз и сотен лагерей международных террористических группировок вдоль границ с Россией.В данный момент ключевым является вопрос, пойдет ли Вашингтон на прямое военное вмешательство в конфликт. Вероятность этого крайне велика: Нетаньяху запустил маховик войны, однако тот скоро выдохнется, если в дело не вступят американцы. При этом можно не сомневаться, что европейцы-лакеи их активно поддержат.Встает вопрос о месте и роли России в происходящем. С одной стороны, Штаты полагают, что Москва полностью сосредоточена на СВО и ей сейчас не до Ближнего Востока. С другой стороны — в Иране многие рассчитывают на реальную, может быть решающую российскую помощь и поддержку.Однако Тегеран до сих пор официально не обращался за помощью к Москве. В свое время, как заявил президент Путин, Иран отказался иметь российские системы ПРО, которые считаются одними из лучших в мире. По многим важнейшим вопросам двустороннего взаимодействия — торгово-экономическим, военно-техническим — инициатором обычно выступает Россия. По словам президента России, в новом стратегическом договоре между Россией и Ираном отсутствуют оборонные идеи — и отсутствуют они именно из-за того, что иранские коллеги не проявляли большого энтузиазма в этом вопросе.Дестабилизация Ирана и тем более смена политического режима в этой стране представляют собой фундаментальную угрозу стратегическим интересам России. Москва готова рассматривать самые разные варианты, которые помогут остановить расползание кризиса. В этой ситуации все опции рабочие. Однако Россия, в отличие от США, их европейских вассалов и Израиля, всегда действует строго в рамках международного права и в соответствии с двусторонними договорами.Так что в срочном порядке ждем президента Пезешкиана в Москве.

https://ria.ru/20250619/tramp-2023970472.html

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аналитика, в мире, иран, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году