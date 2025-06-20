https://ria.ru/20250620/uralkhim-2024176575.html

Димитрий Татьянин: "Уралхим " сохраняет географию поставок

Димитрий Татьянин: "Уралхим " сохраняет географию поставок - РИА Новости, 20.06.2025

Димитрий Татьянин: "Уралхим " сохраняет географию поставок

Группа "Уралхим" – один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции, продолжает экспорт в Африку, Латинскую Америку, Китай,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:00:00+03:00

2025-06-20T13:00:00+03:00

2025-06-20T13:00:00+03:00

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Группа "Уралхим" – один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции, продолжает экспорт в Африку, Латинскую Америку, Китай, Юго-Восточную Азию и Европу, несмотря на изменение логистики и введение пошлин ЕС. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин рассказал, как группа адаптирует стратегию к новым экономическим реалиям, в какую страну прорабатывают гуманитарные поставки удобрений, а также, сколько удобрений поставляет на внутренний рынок и на экспорт.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Учитывая введение новых ограничительных мер ЕС и США на поставки минеральных удобрений и их компонентов в 2025 году, как группа "Уралхим" перестраивает свои логистические цепочки и находит альтернативные рынки сбыта? Какие новые маршруты и партнеры стали приоритетными?– Мы успешно адаптируемся к постоянно меняющимся реалиям рынка. Сегодня у нас нет системных проблем с экспортом продукции, которую мы производим. Это касается и логистики, и страховки, и проведения платежей. На данный момент наша группа ведет продажи на всех ключевых рынках и сохраняет географию поставок. Наши ключевые экспортные рынки включают Бразилию, Латинскую Америку, Китай, Индию, Африку – как Западную, так и Южную, – а также крупные рынки Юго-Восточной Азии: Малайзию, Индонезию, Вьетнам.– Насколько ускорились планы компании по развитию производств продуктов с высокой добавленной стоимостью в ответ на ограничения экспорта базовых удобрений? Какие конкретные проекты запущены или вышли на финальную стадию в 2025 году?– Мы постоянно расширяем линейку продукции, в частности, планируем производство новых высокоазотных марок комплексных гранулированных NPK-удобрений, которые применяются на всех типах почв при возделывании различных сельскохозяйственных культур. Также в планах – выпуск продукции с добавлением мезо- и микроэлементов, а также пигментов.– Как "Уралхим" реагирует на усиление глобального давления в рамках ESG и требования ЕС по углеродному налогу (CBAM) для импортируемой продукции? Какие конкретные шаги по снижению углеродного следа стали ключевыми в 2025 году?– Группа "Уралхим" привержена практикам устойчивого развития не вследствие постоянного ужесточения стандартов в этой сфере, а потому что мы считаем их стратегически необходимыми для долгосрочного развития. Мы осознаем значимость требований CBAM и уже предоставляем необходимые данные нашим покупателям в рамках текущего этапа работы системы.У нас выстроены системы углеродного менеджмента, включая механизм внутренней цены на углерод при принятии инвестиционных решений. Также мы регулярно проводим анализ климатических рисков и возможностей и актуализируем стратегии снижения климатического воздействия. В частности, реализуем программы повышения энергоэффективности производства и проводим мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов.– Как компания решает проблемы с обеспечением стабильных поставок ключевого сырья после закрытия аммиакопровода Тольятти-Одесса в условиях геополитической нестабильности и санкций? Какие альтернативные источники и схемы логистики были разработаны?– В настоящее время "Тольяттиазот" продолжает инвестиции в строительство первой очереди перевалочного комплекса в порту Тамань мощностью два миллиона тонн аммиака в год. Из-за остановки работы аммиакопровода Тольятти-Одесса сейчас "Тольяттиазот" работает не на полную мощность. После начала работы терминала в Тамани предприятие готово запустить дополнительные объемы производства в зависимости от спроса.– Как продвигаются проекты "Уралхима" в области низкоуглеродного водорода на базе своих мощностей? Появились ли в 2025 году новые стратегические партнерства или экспортные контракты в этом направлении, особенно с азиатскими странами?– В настоящее время группа не ведет активную работу в этих направлениях.– Какие сейчас основные рынки сбыта продукции "Уралхима" и "Уралкалия"? Каково соотношение поставок на внутренний рынок и на экспорт в производстве и прибыли?– По итогам 2024 года соотношение между продажами на внутренний рынок и экспортом по азотной группе составило приблизительно 60% на 40%, по калийной – 25% на 75%. Эта доля сохраняется и в 2025 году.– ЕС утвердил введение заградительных пошлин на российские удобрения. В какой степени это решение скажется на работе компаний группы?– Доля продаж группы на рынки ЕС в настоящее время незначительна. Если дальнейшие продажи на рынки Европы станут невыгодны из-за ввода пошлин на российские минеральные удобрения, у нас есть другие рынки сбыта, на которые можно переориентировать эти потоки.– Планируете ли организовать новые безвозмездные поставки удобрений? Когда, сколько, в какие страны?– C конца 2022 года группа "Уралхим" направила шесть гуманитарных поставок минеральных удобрений развивающимся странам, также оплатив морской фрахт и прочие расходы. На сегодняшний день общий объем этих поставок составляет порядка 190 тысяч тонн. Первая гуманитарная партия объемом 23 тысячи тонн была отравлена из Ленинградской области, выгружена в Того и передана африканскому фонду для дальнейшей дистрибуции. Остальные 166 тысяч тонн из вышеуказанного объема были доставлены из ЕС при содействии ООН: в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку. Гуманитарная инициатива группы "Уралхим" способствует реализации цели ООН в области устойчивого развития – "Ликвидация голода". В настоящее время прорабатывается гуманитарная поставка 30 тысяч тонн хлористого калия, хранящегося в Латвии, в Бангладеш.– Какие успехи достигнуты в 2025 году в части технологического оборудования и катализаторов? Удалось ли полностью локализовать критические производственные процессы? Какие НИОКР в области новых продуктов или процессов получили приоритет?– Вот один из примеров: на одной из производственных площадок мы реализовали значимый проект для всей отрасли азотных удобрений страны – замена внутренних устройств в колонне синтеза цеха по производству аммиака. Для этого было разработано собственное уникальное техническое решение. "Уралхим" также своими силами изготовил и установил комплектующие колонны синтеза аммиака. Это решение позволило повысить энергоэффективность производства аммиака за счет увеличения активного объема катализатора и оптимизации распределения газового потока в колонне.Несмотря на уход западных производителей катализаторов, были успешно подобраны качественные катализаторы из дружественных стран, что позволило сохранить выработку и улучшить расходные коэффициенты.– Учитывая все вызовы и возможности 2025 года, как корректируется долгосрочная стратегия развития "Уралхима" до 2030 года? Какие новые приоритеты выходят на первый план?– Мы постоянно адаптируем стратегию развития группы постоянно под меняющиеся реалии рынка и глобальные тренды отрасли. С точки зрения продаж, группа "Уралхим" продолжит акцентировать внимание как на развитии международных направлений, так и укреплении позиций на внутреннем рынке и диверсификации сбыта продукции. С точки зрения продуктовых решений для сельского хозяйства мы намерены расширять ассортимент в соответствии с ключевыми трендами рынка, например, развивать линейки удобрений с функциональными добавками, усиливать портфель водорастворимых и жидких комплексных удобрений для засушливых регионов и так далее. Особое внимание мы уделяем развитию сервисного сопровождения сельхозпроизводителей, в том числе, агроконсалтинга и цифровых решений для фермеров.Мы ставим амбициозные цели по многим направлениям, от разработки и внедрения новейших технологий до реализации ESG-проектов.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023503691.html

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экономика, африка, латинская америка, китай, уралхим, евросоюз, тольяттиазот, интервью