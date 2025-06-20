https://ria.ru/20250620/ukraina-2024423021.html

Актер может сменить на посту языкового омбудсмена Украины

Актер может сменить на посту языкового омбудсмена Украины - РИА Новости, 20.06.2025

Актер может сменить на посту языкового омбудсмена Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить актера и режиссера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите украинского языка... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:43:00+03:00

2025-06-20T23:43:00+03:00

2025-06-20T23:43:00+03:00

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тарас креминь

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить актера и режиссера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите украинского языка вместо Тараса Креминя, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на минюст страны. "Министерство юстиции по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля подало на должность языкового омбудсмена кандидатуру актера Александра Завальского. Он также является доцентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Представление, согласно процедуре, сделал минюст", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. "Украинская правда" отмечает, что в конце апреля ряд общественных организаций заявили о попытках офиса Зеленского ослабить институт языкового омбудсмена. Причиной возмущения стало то, что на должность предложили кандидатов без опыта защиты украинского языка или правозащитной деятельности. Затем обнародовали имена кандидатов на должность. Ими оказались филологи Елена Ивановская и Ирина Коваль-Фучило, а также чиновник кабмина Павел Полянский. Креминь, который работает в должности с 2020 года, согласился, что ни один из претендентов не соответствует требованиям. Он заявил, что готов продолжать работу, несмотря на то, что его кандидатуру не выдвигали. Срок исполнения полномочий языкового омбудсмена на Украине составляет 5 лет, он у Креминя истекает в июле 2025 года.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023116729.html

https://ria.ru/20250606/lavrov-2021240157.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, тарас креминь