https://ria.ru/20250620/ukraina-2024422349.html

На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина об Украине на ПМЭФ

На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина об Украине на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина об Украине на ПМЭФ

Украина должна отказаться от членства в НАТО и принять реальность, частью которой является демилитаризация и денацификация, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:29:00+03:00

2025-06-20T23:29:00+03:00

2025-06-20T23:29:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украина должна отказаться от членства в НАТО и принять реальность, частью которой является демилитаризация и денацификация, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире Sputnik."Россия не просит Украину сражаться до последнего украинца. Россия просто просит украинцев отразить реальность ситуации, с которой они сейчас сталкиваются. Украина была задумана как нейтральное государство и должна вернуться к тому, чтобы быть нейтральным государством, что она не может быть членом НАТО и иметь натовское оружие и армию, которые соответствуют требованиям НАТО, существующим на ее территории. Таким образом, демилитаризация становится частью этой реальности. Украина может либо провести демилитаризацию добровольно, либо Россия сделает это насильственно", — сказал он.Эксперт отметил, что Зеленский не является легитимным лидером Украины, в связи с чем Киев должен был бы предоставить кому-то законные полномочия для заключения соглашений с Россией."Но дело не только в том, что должны были бы состояться выборы, но и в том, что должны были бы произойти изменения в конституционном устройстве Украины, чтобы определенные политические силы, которые были внутри Украины, больше не могли существовать. Это бандеровцы, последователи идеологии Степана Бандеры. Они не могут быть частью будущей Украины. Это денацификация", — заключил Риттер.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума напомнил, что Россия неоднократно пыталась достичь соглашения с Украиной, предлагая Киеву остановиться. Но соседняя страна отказывалась договариваться с Москвой о прекращении конфликта, так как Запад был уверен, что сможет поживиться на сложившейся ситуации, объяснил глава государства.

https://ria.ru/20250620/putin-2024367983.html

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украина, россия, нато, в мире, пмэф