В Харьковской области адвокату сломали ногу в военкомате
В Харьковской области адвокату сломали ногу в ТЦК при попытке защитить клиента
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинского адвоката, прибывшего в Красноградский военкомат Харьковской области для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту, избили и сломали ему ногу, сообщил в пятницу совет адвокатов Харьковской области.
Ранее в пятницу Харьковский областной военкомат сообщил, что мобилизованный мужчина получил травмы, попытавшись через окно сбежать из военкомата в Харьковской области. По данным украинского издание "Страна.ua", пострадавший был снят с воинского учета, что было указано в его военном билете, однако в военкомате его вынудили пройти медкомиссию, после чего удерживали трое суток, перевозя на ночь в военкомат города Берестин Харьковской области.
Совет адвокатов подтверждает информацию, что в четверг сотрудники Красноградского военкомата силой мобилизовали снятого с военного учета мужчину.
"Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. В результате неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы), с превышением ими полномочий, ... адвокат был избит, получил перелом ноги и многочисленные ушибы, и был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице совета адвокатов Харьковской области в Facebook*.
По данным совета адвокатов, после того, как адвокат был госпитализирован, сотрудники военкомата продолжили издевательства над его незаконно мобилизованным клиентом, в результате чего, не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.