Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области адвокату сломали ногу в военкомате - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024413522.html
В Харьковской области адвокату сломали ногу в военкомате
В Харьковской области адвокату сломали ногу в военкомате - РИА Новости, 20.06.2025
В Харьковской области адвокату сломали ногу в военкомате
Украинского адвоката, прибывшего в Красноградский военкомат Харьковской области для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту, избили и сломали ему... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:27:00+03:00
2025-06-20T21:27:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинского адвоката, прибывшего в Красноградский военкомат Харьковской области для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту, избили и сломали ему ногу, сообщил в пятницу совет адвокатов Харьковской области. Ранее в пятницу Харьковский областной военкомат сообщил, что мобилизованный мужчина получил травмы, попытавшись через окно сбежать из военкомата в Харьковской области. По данным украинского издание "Страна.ua", пострадавший был снят с воинского учета, что было указано в его военном билете, однако в военкомате его вынудили пройти медкомиссию, после чего удерживали трое суток, перевозя на ночь в военкомат города Берестин Харьковской области. Совет адвокатов подтверждает информацию, что в четверг сотрудники Красноградского военкомата силой мобилизовали снятого с военного учета мужчину. "Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. В результате неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы), с превышением ими полномочий, ... адвокат был избит, получил перелом ноги и многочисленные ушибы, и был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице совета адвокатов Харьковской области в Facebook*. По данным совета адвокатов, после того, как адвокат был госпитализирован, сотрудники военкомата продолжили издевательства над его незаконно мобилизованным клиентом, в результате чего, не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250616/reanimatsiya-2023091387.html
https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024041217.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_64c32696fd646444beb08252de694754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области адвокату сломали ногу в военкомате

В Харьковской области адвокату сломали ногу в ТЦК при попытке защитить клиента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинского адвоката, прибывшего в Красноградский военкомат Харьковской области для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту, избили и сломали ему ногу, сообщил в пятницу совет адвокатов Харьковской области.
Ранее в пятницу Харьковский областной военкомат сообщил, что мобилизованный мужчина получил травмы, попытавшись через окно сбежать из военкомата в Харьковской области. По данным украинского издание "Страна.ua", пострадавший был снят с воинского учета, что было указано в его военном билете, однако в военкомате его вынудили пройти медкомиссию, после чего удерживали трое суток, перевозя на ночь в военкомат города Берестин Харьковской области.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ: украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата
16 июня, 12:04
Совет адвокатов подтверждает информацию, что в четверг сотрудники Красноградского военкомата силой мобилизовали снятого с военного учета мужчину.
"Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. В результате неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы), с превышением ими полномочий, ... адвокат был избит, получил перелом ноги и многочисленные ушибы, и был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице совета адвокатов Харьковской области в Facebook*.
По данным совета адвокатов, после того, как адвокат был госпитализирован, сотрудники военкомата продолжили издевательства над его незаконно мобилизованным клиентом, в результате чего, не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией
16 июня, 08:00
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Зеленский изобрел эликсир бессмертия для мировых лидеров
Вчера, 08:00
 
В миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала