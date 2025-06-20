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Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну - РИА Новости, 20.06.2025
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18:50 20.06.2025 (обновлено: 19:09 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024366586.html
Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну
Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну - РИА Новости, 20.06.2025
Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну
Ряд западных стран стали "нападать" на Индонезию из-за предложения немедленного прекращения огня на Украине, заявил президент Индонезии Правово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:50:00+03:00
2025-06-20T19:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ряд западных стран стали "нападать" на Индонезию из-за предложения немедленного прекращения огня на Украине, заявил президент Индонезии Правово Субианто."В случае с конфликтом на Украине, то два года назад мы предложили немедленное перемирие, и мне кажется на тот момент реакция со стороны России была очень открытой и даже положительной, но реакция со стороны правительств западных стран, буду с вами откровенен, не всех правительств западных стран, но во многих западных СМИ были явные нападки и самые ярые нападения в мой адрес", - сказал он во время пленарного заседания ПМЭФ.Он добавил, что западные СМИ писали о том, что Правово Субианто предложил "идею мира, основанную на кладбище""Но мы всегда предлагаем мирное решение... Посмотрите на конфликт Северной и Южной Кореи. Сейчас там существует демилитаризованная зона под мониторингом ООН. Война официально ещё не закончилась, но тем не менее определённые мирные условия созданы, именно поэтому мы предлагали следующее..., почему бы не заморозить конфликт?" - добавил президент.Он заключил, что хоть Индонезия находится очень далеко от места, где разворачивается конфликт, но тем не менее Джакарта всегда хочет продвигать мирное решение конфликта.
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ПМЭФ-2025, В мире, Индонезия, Украина, Россия
Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну

Субианто заявил о нападках Запада после предложения о перемирии на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ряд западных стран стали "нападать" на Индонезию из-за предложения немедленного прекращения огня на Украине, заявил президент Индонезии Правово Субианто.
"В случае с конфликтом на Украине, то два года назад мы предложили немедленное перемирие, и мне кажется на тот момент реакция со стороны России была очень открытой и даже положительной, но реакция со стороны правительств западных стран, буду с вами откровенен, не всех правительств западных стран, но во многих западных СМИ были явные нападки и самые ярые нападения в мой адрес", - сказал он во время пленарного заседания ПМЭФ.
Он добавил, что западные СМИ писали о том, что Правово Субианто предложил "идею мира, основанную на кладбище"
"Но мы всегда предлагаем мирное решение... Посмотрите на конфликт Северной и Южной Кореи. Сейчас там существует демилитаризованная зона под мониторингом ООН. Война официально ещё не закончилась, но тем не менее определённые мирные условия созданы, именно поэтому мы предлагали следующее..., почему бы не заморозить конфликт?" - добавил президент.
Он заключил, что хоть Индонезия находится очень далеко от места, где разворачивается конфликт, но тем не менее Джакарта всегда хочет продвигать мирное решение конфликта.
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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