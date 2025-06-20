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Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну

Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну - РИА Новости, 20.06.2025

Президент Индонезии рассказал о нападках Запада на страну

Ряд западных стран стали "нападать" на Индонезию из-за предложения немедленного прекращения огня на Украине, заявил президент Индонезии Правово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:50:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ряд западных стран стали "нападать" на Индонезию из-за предложения немедленного прекращения огня на Украине, заявил президент Индонезии Правово Субианто."В случае с конфликтом на Украине, то два года назад мы предложили немедленное перемирие, и мне кажется на тот момент реакция со стороны России была очень открытой и даже положительной, но реакция со стороны правительств западных стран, буду с вами откровенен, не всех правительств западных стран, но во многих западных СМИ были явные нападки и самые ярые нападения в мой адрес", - сказал он во время пленарного заседания ПМЭФ.Он добавил, что западные СМИ писали о том, что Правово Субианто предложил "идею мира, основанную на кладбище""Но мы всегда предлагаем мирное решение... Посмотрите на конфликт Северной и Южной Кореи. Сейчас там существует демилитаризованная зона под мониторингом ООН. Война официально ещё не закончилась, но тем не менее определённые мирные условия созданы, именно поэтому мы предлагали следующее..., почему бы не заморозить конфликт?" - добавил президент.Он заключил, что хоть Индонезия находится очень далеко от места, где разворачивается конфликт, но тем не менее Джакарта всегда хочет продвигать мирное решение конфликта.

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