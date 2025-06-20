https://ria.ru/20250620/ukraina-2024353118.html
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки - РИА Новости, 20.06.2025
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки
Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает в пятницу местное издание... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:26:00+03:00
2025-06-20T18:26:00+03:00
2025-06-20T18:26:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает в пятницу местное издание "Житомир.Info" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В Бердичеве 20 июня около 13.00 на дороге правоохранители задержали мэра Сергея Орлюка. Известно, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД. По неподтвержденным пока данным, причиной стало вымогательство взятки с местного предпринимателя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.Орлюк победил на местных выборах и стал мэром Бердичева в 2020 году. До избрания много лет руководил собственной ветеринарной клиникой "Айболит" и занимался частной практикой.
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html
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бердичев, украина, житомирская область, в мире, взятка
Бердичев, Украина, Житомирская область, В мире, Взятка
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки
Мэра Бердичева Орлюка задержали по подозрению в вымогательстве взятки