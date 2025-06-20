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Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки - РИА Новости, 20.06.2025
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18:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024353118.html
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки - РИА Новости, 20.06.2025
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки
Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает в пятницу местное издание... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:26:00+03:00
2025-06-20T18:26:00+03:00
бердичев
украина
житомирская область
в мире
взятка
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает в пятницу местное издание "Житомир.Info" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. &quot;В Бердичеве 20 июня около 13.00 на дороге правоохранители задержали мэра Сергея Орлюка. Известно, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД. По неподтвержденным пока данным, причиной стало вымогательство взятки с местного предпринимателя&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.Орлюк победил на местных выборах и стал мэром Бердичева в 2020 году. До избрания много лет руководил собственной ветеринарной клиникой "Айболит" и занимался частной практикой.
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бердичев, украина, житомирская область, в мире, взятка
Бердичев, Украина, Житомирская область, В мире, Взятка
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки

Мэра Бердичева Орлюка задержали по подозрению в вымогательстве взятки

Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки
Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает в пятницу местное издание "Житомир.Info" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«

"В Бердичеве 20 июня около 13.00 на дороге правоохранители задержали мэра Сергея Орлюка. Известно, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД. По неподтвержденным пока данным, причиной стало вымогательство взятки с местного предпринимателя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Орлюк победил на местных выборах и стал мэром Бердичева в 2020 году. До избрания много лет руководил собственной ветеринарной клиникой "Айболит" и занимался частной практикой.
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БердичевУкраинаЖитомирская областьВ миреВзятка
 
 
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