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"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024290336.html
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 20.06.2025
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости
Без американской военной и финансовой помощи Украина протянет лишь до середины августа, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:38:00+03:00
2025-06-20T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
израиль
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Без американской военной и финансовой помощи Украина протянет лишь до середины августа, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Раз мы (США. — Прим. ред.) их главный спонсор и поставщик вооружений, а поток помощи сокращается, часть уходит на нужды Израиля, то пора бы уже и прикрыть лавочку. А русские тем временем не останавливаются. Без наших денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено", — сказал он.На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024231826.html
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в мире, сша, украина, израиль, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Израиль, Россия
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости

Шаффер: без военной помощи США конфликт на Украине может завершиться в августе

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Без американской военной и финансовой помощи Украина протянет лишь до середины августа, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Раз мы (США. — Прим. ред.) их главный спонсор и поставщик вооружений, а поток помощи сокращается, часть уходит на нужды Израиля, то пора бы уже и прикрыть лавочку. А русские тем временем не останавливаются. Без наших денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено", — сказал он.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине
Вчера, 14:40
На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине
Вчера, 09:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаИзраильРоссия
 
 
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