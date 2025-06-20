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"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 20.06.2025
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости
Без американской военной и финансовой помощи Украина протянет лишь до середины августа, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:38:00+03:00
2025-06-20T16:38:00+03:00
2025-06-20T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Без американской военной и финансовой помощи Украина протянет лишь до середины августа, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Раз мы (США. — Прим. ред.) их главный спонсор и поставщик вооружений, а поток помощи сокращается, часть уходит на нужды Израиля, то пора бы уже и прикрыть лавочку. А русские тем временем не останавливаются. Без наших денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено", — сказал он.На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, украина, израиль, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Израиль, Россия
"Пора прикрыть лавочку". В США сообщили Украине неутешительные новости
Шаффер: без военной помощи США конфликт на Украине может завершиться в августе