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"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024231826.html
"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине
"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине - РИА Новости, 20.06.2025
"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине
Реальной помощью Украине от европейских лидеров могло бы стать лишение Владимира Зеленского власти, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:40:00+03:00
2025-06-20T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Реальной помощью Украине от европейских лидеров могло бы стать лишение Владимира Зеленского власти, пишет Strategic Culture."Единственной реальной помощью было бы отстранение Зеленского от власти, что дало бы стране шанс провести выборы и избрать нового лидера, но этот мирный и дипломатический вариант, похоже, не рассматривается. Нужно что-то опасное, разрушительное и, прежде всего, чрезвычайно дорогое. Нужно сжечь как можно больше евро. Военная машина подпитывается евро миллионов граждан Европы", — говорится в публикации.По данным немецкого Института мировой экономики Киля, Евросоюз впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года. Из-за того, что Штаты в этот период не предоставили никакой новой помощи, общий объем их военной помощи остался на уровне 65 миллиардов евро, в то время как европейский вклад возрос до 72 миллиардов евро.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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в мире, украина, владимир зеленский, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа
"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине

Strategic Culture: Европа может помочь Украине, лишь сместив Зеленского

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Реальной помощью Украине от европейских лидеров могло бы стать лишение Владимира Зеленского власти, пишет Strategic Culture.
«
"Единственной реальной помощью было бы отстранение Зеленского от власти, что дало бы стране шанс провести выборы и избрать нового лидера, но этот мирный и дипломатический вариант, похоже, не рассматривается. Нужно что-то опасное, разрушительное и, прежде всего, чрезвычайно дорогое. Нужно сжечь как можно больше евро. Военная машина подпитывается евро миллионов граждан Европы", — говорится в публикации.
По данным немецкого Института мировой экономики Киля, Евросоюз впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года. Из-за того, что Штаты в этот период не предоставили никакой новой помощи, общий объем их военной помощи остался на уровне 65 миллиардов евро, в то время как европейский вклад возрос до 72 миллиардов евро.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропа
 
 
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