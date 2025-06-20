https://ria.ru/20250620/ukraina-2024231826.html

"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине

"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине - РИА Новости, 20.06.2025

"Дало бы шанс". СМИ назвали единственный способ помочь Украине

Реальной помощью Украине от европейских лидеров могло бы стать лишение Владимира Зеленского власти, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Реальной помощью Украине от европейских лидеров могло бы стать лишение Владимира Зеленского власти, пишет Strategic Culture."Единственной реальной помощью было бы отстранение Зеленского от власти, что дало бы стране шанс провести выборы и избрать нового лидера, но этот мирный и дипломатический вариант, похоже, не рассматривается. Нужно что-то опасное, разрушительное и, прежде всего, чрезвычайно дорогое. Нужно сжечь как можно больше евро. Военная машина подпитывается евро миллионов граждан Европы", — говорится в публикации.По данным немецкого Института мировой экономики Киля, Евросоюз впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года. Из-за того, что Штаты в этот период не предоставили никакой новой помощи, общий объем их военной помощи остался на уровне 65 миллиардов евро, в то время как европейский вклад возрос до 72 миллиардов евро.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

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в мире, украина, владимир зеленский, европа