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Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:11:00+03:00
2025-06-20T14:11:00+03:00
2025-06-20T14:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сообщил агентству источник.Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074541.html
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Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной Киеву территории
Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной Киеву территории.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белоруссия
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белоруссия
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Освобожденные из украинского плена военные прибыли в Белоруссию