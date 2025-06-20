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Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 20.06.2025 (обновлено: 14:50 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024219566.html
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:11:00+03:00
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россия
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белоруссия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сообщил агентству источник.Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074541.html
https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html
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украина
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Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной Киеву территории
Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной Киеву территории.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белоруссия
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белоруссия
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Освобожденные из украинского плена военные прибыли в Белоруссию

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
«
"Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сообщил агентству источник.
  • Минобороны подтвердило состоявшийся обмен.
  • Освобожденные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
  • Всех вернувшихся из плена доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".
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Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелоруссия
 
 
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