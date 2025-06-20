https://ria.ru/20250620/ukraina-2024219566.html

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными - РИА Новости, 20.06.2025

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:11:00+03:00

2025-06-20T14:11:00+03:00

2025-06-20T14:50:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сообщил агентству источник.Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250620/peskov-2024074541.html

https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html

россия

украина

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Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной Киеву территории Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной Киеву территории. 2025-06-20T14:11 true PT0M19S

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белоруссия