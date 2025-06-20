Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной
Министр энергетики Галущенко признал сложную ситуацию с газом на Украине
Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал сложную ситуацию с газом в стране.
"Ситуация (с газом - ред.) действительно сложная. Безусловно, в этом году будем импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, это 4,6 миллиарда кубометров. На сегодняшний день законтрактованы 2,9 миллиарда кубометров именно импортного газа, который будет закачан в хранилища", - приводит слова Галущенко украинское минэнерго в своем Telegram-канале.
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В четверг украинские СМИ сообщили, что цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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