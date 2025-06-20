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Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной - РИА Новости, 20.06.2025
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13:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024195818.html
Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной
Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной - РИА Новости, 20.06.2025
Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал сложную ситуацию с газом в стране. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:03:00+03:00
2025-06-20T13:03:00+03:00
экономика
украина
европа
герман галущенко
денис шмыгаль
нафтогаз украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал сложную ситуацию с газом в стране. "Ситуация (с газом - ред.) действительно сложная. Безусловно, в этом году будем импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, это 4,6 миллиарда кубометров. На сегодняшний день законтрактованы 2,9 миллиарда кубометров именно импортного газа, который будет закачан в хранилища", - приводит слова Галущенко украинское минэнерго в своем Telegram-канале. В четверг украинские СМИ сообщили, что цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023125976.html
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экономика, украина, европа, герман галущенко, денис шмыгаль, нафтогаз украины, верховная рада украины
Экономика, Украина, Европа, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины, Верховная Рада Украины
Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной

Министр энергетики Галущенко признал сложную ситуацию с газом на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Украины Герман Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал сложную ситуацию с газом в стране.
"Ситуация (с газом - ред.) действительно сложная. Безусловно, в этом году будем импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, это 4,6 миллиарда кубометров. На сегодняшний день законтрактованы 2,9 миллиарда кубометров именно импортного газа, который будет закачан в хранилища", - приводит слова Галущенко украинское минэнерго в своем Telegram-канале.
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В четверг украинские СМИ сообщили, что цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаГерман ГалущенкоДенис ШмыгальНафтогаз УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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